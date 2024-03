Stand: 15.03.2024 14:07 Uhr Wehrtechnik: Günther kritisiert den Bund

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat erneut vom Bund gefordert, dass die heimische Wehrtechnik von den künftigen Investitionen in die Bundeswehr stärker profitiert. Dies bekräftigte er nach Gesprächen mit Vertretern wehrtechnischer Unternehmen und von Gewerkschaften in Kiel. Bisher sei wenig aus dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro in Schleswig-Holstein angekommen. "Das mag für die Übergangszeit dem auch geschuldet sein. Aber trotz alledem ist unsere ganz klare Kernforderung, dass diese Aufträge auch bei den Unternehmen unserem eigenen Land auch ankommen müssen", so Günther.

