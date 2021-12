Wedel: "Fridays for Future"-Gruppe fordert Kohlekraftwerk abzuschalten Stand: 17.12.2021 19:46 Uhr In Wedel (Kreis Pinneberg) ist am Freitag die neu gegründete "Fridays for Future"-Ortsgruppe zum ersten Mal auf die Straße gegangen.

Etwa 30 Menschen demonstrierten am Rathausplatz. Sie forderten, dass das Kohlekraftwerk in Wedel abgeschaltet wird. Zuvor hatte sich in Wedel jahrelang eine Bürgerinitiative dafür eingesetzt, dass das Kraftwerk abgeschaltet wird. Doch im Sommer lehnte das Verwaltungsgericht in Schleswig eine Klage der Bürgerinitiative ab, die sich daraufhin im Herbst auflöste.

FFF: Betreiber soll Versprechen halten

Nun macht die jüngere Generation weiter: Mit der ersten Demonstration am Wedeler Rathausplatz will die neue "Fridays for Future"-Gruppe nach eigenen Angaben den Druck auf den Betreiber, die Wärme Hamburg GmbH erhöhen, in Zukunft die eigenen Versprechen einzuhalten.

"Die Dikussion, das Kraftwerk abzuschalten ist ja schon 2013 aufgekommen, wurde aber nicht weiter verfolgt. Auch die Reduktion der CO2-Emissionen, wo ja 20 Prozent versprochen waren, wurden nicht eingehalten", nannte FFF-Aktivist Jan Langeloh NDR Schleswig-Holstein zwei Aufhänger für den Protest. Das Energieunternehmen räumte inzwischen selbst ein, das Ziel, in diesem Jahr 20 Prozent weniger Kohle zu verbrauchen, verfehlt zu haben.

"Wir haben hier in Wedel das umweltschädlichste Kraftwerk Deutschlands. Selbst wenn jetzt nicht direkt auf erneuerbare Energien umgestiegen werden kann, muss es doch andere Kraftwerke geben, die diesen Kolhlestrom erzeugen können", sagte Langeloh NDR Schleswig-Holstein. Und er betonte: "Ich finde, dass wir als Wedeler auf die Straße gehen müssen, um zu zeigen, wie wichtig uns das Thema ist."

