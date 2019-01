Stand: 15.01.2019 09:42 Uhr

Wedel: Aschepartikel sollen Schäden verursacht haben

Sind die Partikel des Ascheregens, den das Kohlekraftwerk in Wedel (Kreis Pinneberg) ausstößt, für Schäden an Autos und Dächern verantwortlich? Ein Gutachten, das Menschen, die am Kraftwerk wohnen, auf eigene Kosten in Auftrag gegeben haben, bestätigt genau dies. Laut dem Gutachten gibt es einen Zusammenhang zwischen Verätzungen auf Autos und Terrassendächern und den gräulichen Flocken aus dem Kraftwerk. In den Partikeln sei ungewöhnlich viel Schwefel enthalten. In Verbindung mit Wasser entstehe eine ätzende Verbindung, heißt es in dem Gutachten, das die Bürgerinitiative "Stopp! Kein Mega-Kraftwerk Wedel" initiiert hatte.

Gutachten: Aschepartikel in Wedel sind schädlich NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 15.01.2019 08:00 Uhr Autor/in: Silvana Gardenal Seit Jahren ärgern sich Menschen am Wedeler Elbhochufer über Schäden an Autos und Dächern. Ein neues Gutachten bestätigt, dass Partikel aus dem Kohlekraftwerk die Ursache sind.







Ministerium sah keine Anhaltspunkte für umweltschädliche Auswirkungen

Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume sowie der Kraftwerksbetreiber Vattenfall wollen das Gutachten nun prüfen. 2018 hatte ein Gutachten, das von Vattenfall in Auftrag gegeben worden war, die Partikel als weder gesundheits- noch umweltschädlich eingestuft. Das Umweltministerium sah damals in den Ergebnissen des Berichts keine Anhaltspunkte dafür, dass der Betrieb des Kraftwerks umweltschädliche Auswirkungen haben könnte.

Bürger gegen Flugasche

Erste Berichte über Flugasche aus dem Schornstein des Wedeler Kohlekraftwerks hatte es im Sommer 2016 gegeben. Engagierte Bürger hatten sich daraufhin in der Initiative zusammengeschlossen.

