Wattolümpiade: Nach einer Minute ausgebucht

Sauber bleibt hier niemand: Bei der Wattolümpiade in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) spielen Mannschaften im Elbschlick gegeneinander - etwa Varianten von Fußball, Handball und Volleyball. Wer dabei gewinnt, ist nebensächlich: Die Einnahmen gehen an Projekte zur Hilfe von Krebskranken. Seit 2004 fand die Veranstaltung 13 Mal vor Tausenden Zuschauern statt - in diesem Sommer steht die nächste Auflage an. Am 15. August 2020 startet der Wettbewerb im Watt.

Tickets für Wattolümpiade vergeben Autor/in: Christine Pilger Das ging richtig schnell: alle Tickets für die Wattolümpiade im Sommer waren innerhalb von einer Minute weg.







Fast zwei Drittel der Anmeldungen ohne Erfolg

Ab 12 Uhr mittags konnten sich Teams Neujahr online anmelden. Wie erwartet, war die Wattolümpiade wieder innerhalb von nicht mal einer Minute ausgebucht. "Wir haben insgesamt 40 Startplätze. Mehr als 100 Anmeldungen sind eingegangen, bevor wir das Formular von der Seite genommen haben" freut sich Pressesprecher Oliver Kumbartzky. Dass das etwas andere sportliche Highlight überaus beliebt ist, zeigt ein Blick in die Adressdaten der Teilnehmer. "Erstmalig werden wir Teams aus Polen und Finnland dabeihaben und natürlich Teams aus ganz Deutschland. Da sind Neulinge dabei, aber auch die alten Hasen", sagt Kumbartzky. "Jetzt beginnt das Kribbeln auch bei mir."

Wattfußball, Watthandball, Wolliball, Schlickschlittenrennen

Die bislang letzte Ausgabe der schlammigen Wettkämpfe 2018 ging laut dem Förderverein der Wattolümpiade mit einem Spendenrekord zu Ende. Eintrittsgelder, Teilnehmer- und Einzelspenden erbrachten demnach gut 47.000 Euro. Etwa 400 Amateursportler nahmen teil - in den Disziplinen Wattfußball, Watthandball, Wolliball und Schlickschlittenrennen. Die Mannschaften kamen unter anderem aus Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, aber auch aus Tschechien und der Schweiz. Insgesamt wurden nach Angaben der Veranstalter in den vergangenen 14 Jahren mehr als 375.000 Euro für den guten Zweck eingenommen.

