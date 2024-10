Warnstreik der IG Metall - 2.000 Menschen demonstrieren in Kiel Stand: 29.10.2024 09:51 Uhr Die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie sind in einen neuen Warnstreik im Norden gestartet. In Kiel gibt es Demonstrationszüge und eine zentrale Kundgebung am Matrosenplatz.

Hunderte Demonstranten sind am Morgen in Kiel in zwei Demonstrationszügen durch die Stadt gezogen. Sie starteten laut der Gewerkschaft IG Metall vom Rathausplatz und auch von der Werft TKMS. Zur Stunde versammeln sich nach Angaben der Polizei rund 2.000 Mitarbeitende der Metall- und Elektroindustrie auf dem Matrosenplatz zu einer zentralen Kundgebung.

Bereits in der Nacht ging der Warnstreik los: Um 1 Uhr haben laut IG Metall rund 150 Beschäftigte in Schleswig-Holstein aufgehört zu arbeiten. Dabei waren auch Mitarbeitende der Unternehmen Krones in Flensburg oder GKN Driveline in Kiel. An einigen Orten gab es für ein bis zwei Stunden kleinere Aktionen. Ein Sprecher der Gewerkschaft sprach von einem starken Auftakt: "In 17 Betrieben an der Küste haben ganze Nachtschichten die Arbeit niedergelegt. Insgesamt beteiligten sich 1.850 Kolleginnen und Kollegen."

Kiel wird zum Warnstreik-Mittelpunkt in SH

An den Aktionen am Vormittag in der Landeshauptstadt beteiligen sich laut IG Metall Mitarbeitende von mehr als 20 Betrieben aus Kiel und Neumünster, z. B von Danfoss, Rheinmetall oder Siemens. Heiko Messerschmidt von der IG Metall sagte am Morgen, dass sich die Arbeitgeber mehr bewegen müssten. "Und das Signal werden die Kolleginnen und Kollegen in Kiel setzen."

IG Metall will mehr Geld in zwei Stufen

Hintergrund der Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen mit den Metallarbeitgebern. Die Gewerkschaft fordert in den Verhandlungen 7 Prozent mehr Geld innerhalb eines Jahres, während die Metallarbeitgeber 3,6 Prozent in einem Zeitraum von 27 Monaten angeboten haben. Die erste Stufe von 1,7 Prozent soll im Juli 2025 greifen - die zweite Stufe von 1,9 Prozent dann im Sommer 2026.

Unternehmen klagen über schlechte wirtschaftliche Lage

Die Unternehmen verweisen auf eine schwache Produktion und fehlende Aufträge. Nordmetall-Verhandlungsführerin Lena Ströbele forderte die Gewerkschaft zu einem zügigen Abschluss auf. Eine bessere wirtschaftliche Lage könne nicht "herbei gestreikt" werden. Arbeitgeber wie Gewerkschaften hätten eine Verantwortung, für alle Beteiligten eine faire Lösung mit langer Planungssicherheit zu schaffen.

Wenn es heute zu keiner Einigung kommt, - könnte das auch womöglich weitere Streiks Anfang November zur Folge haben, teilte die IG Metall mit.

