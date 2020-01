Stand: 28.01.2020 10:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Warnstreik: Kein Bus in Neumünster unterwegs

Nächste Runde im Tarifstreit im kommunalen Busgewerbe: Am Morgen hat in Neumünster ein neuer Warnstreik begonnen. Alle Busse fielen aus, bestätigte der Landesstreikleiter der Gewerkschaft ver.di, Karl-Heinz Pliete: "In Neumünster fährt nichts, es gibt auch keinen Ersatzverkehr." Nach Angaben von ver.di-Sprecher Frank Schischefsky sollen die städtischen Busse in Neumünster drei Tage bestreikt werden - bis zum Betriebsschluss am Donnerstag. Etwa 110 Beschäftigte sind aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft will so den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Hintergrund sind die stockenden Verhandlungen mit dem kommunalen Arbeitgeberverband.

Neumünster: Busfahrer streiken ab Dienstag NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.01.2020 12:00 Uhr Autor/in: Christian Nagel Im Tarifstreit im öffentlichen Busgewerbe will die Gewerkschaft ver.di mit einem mehrtägigen Warnstreik in Neumünster den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.







Forderung und Angebot gehen auseinander

"Wenn sich am Verhandlungstisch nichts bewegt, bleibt uns nur der Gang auf die Straße, um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen", sagte ver.di-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete. Die Gewerkschaft fordert einen Festbetrag von 2,06 Euro pro Stunde mehr - das entspricht knapp 350 Euro brutto mehr im Monat. Laut Arbeitgebern entspricht das einer Erhöhung von 14 Prozent. Sie weisen die Forderung als zu hoch zurück und haben zuletzt 1,8 Prozent mehr Geld in diesem und 1,3 Prozent im kommenden Jahr angeboten.

Leiterin: SWN Verkehr: Können Streik nicht nachvollziehen

"Leider hat die ver.di-Verhandlungskommission das in einer Sondierungskommission ausgehandelte Verhandlungsergebnis nicht akzeptiert. Dabei sind wir sehr deutlich über unser erstes Angebot hinausgegangen", sagt Sonja Kessal, Leiterin der SWN Verkehr: "Die Arbeitgeber haben sich zu weiteren Verhandlungen bereit erklärt. Deshalb können wir nicht nachvollziehen, warum ver.di die Bürgerinnen und Bürger Neumünsters trotzdem mit unnötigen Streiks belastet."

Ausweitung des Ausstands noch offen

Laut Schischefsky hält sich die Gewerkschaft offen, ob ab Mittwoch noch weitere Streik-Standorte dazukommen. Genauere Informationen hat er für heute angekündigt. Bereits vor zwei Wochen hatten die Busfahrer gestreikt - für einen Tag in Neumünster, Kiel, Flensburg und Lübeck. Die vierte Verhandlungsrunde ist für Ende kommender Woche in Flensburg angesetzt.

Busfahrerstreik: Das sagen beide Seiten Schleswig-Holstein Magazin - 14.01.2020 19:30 Uhr Der Warnstreik der Busfahrer trifft mehrere Städte in Schleswig-Holstein. Sowohl der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Wilfried Kley, als auch ver.di-Gewerkschaftssekretär Andreas Riedel beharren auf ihren Positionen.







