Stand: 22.04.2020 12:22 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Waldbrandgefahr in Schleswig-Holstein steigt

Das frühsommerliche Wetter mit anhaltender Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr in Schleswig-Holstein steigen. Der Landesfeuerwehrverband (LFV) weist daraufhin, dass landesweit die Stufe 3 und teilweise bereits die zweithöchste Stufe 4 erreicht wurde oder in den kommenden Tagen zu erwarten ist. Ab Stufe 3 kann das Verlassen der Wege demnach verboten werden, ab Stufe 4 können bestimmte Areale sogar ganz gesperrt werden. Nach LBV-Angaben ist das Betreten der Wälder in einigen Gebieten bereits untersagt.

Trockenheit im Norden: Akute Waldbrandgefahr NDR Info - 21.04.2020 14:00 Uhr Seit Wochen hat es im Norden nicht geregnet. Wenn das so bleibt, rechnen Landwirte mit einer schlechten Ernte. Außerdem herrscht wegen der Trockenheit akute Waldbrandgefahr.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Bitte keine brennenden Zigaretten wegwerfen"

Laut Michael Bunk, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Pinneberg, liegen noch überall viele trockene Blätter, Äster und Gräser herum, die besonders schnell brennen würden. "Bitte werfen Sie keine brennenden Zigaretten weg. Nicht nur aus Umweltschutzgründen - die Glut kann sich einfach schnell ausbreiten", warnt Bunk.

Auch das Grillen in trockenen Gebieten oder selbstgemachte Feuerstellen könnten demnach fatale Folgen haben. Wichtig laut Bunk außerdem: Zufahrten zu Waldwegen freilassen, damit die Feuerwehr möglichst schnell zu einem Brand kommen kann.

Brände in Mooren durch Trockenheit begünstigt

In den vergangenen Tagen hatte es unter anderem im Wilden Moor in Jevenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und in einem Moor in Wees (Kreis Schleswig-Flensburg) gebrannt. Die Ursachen sind noch nicht bekannt. In beiden Fällen begünstigte die Trockenheit jedoch die Ausbreitung der Brände.

Feuerwehr warnt vor steigender Waldbrandgefahr NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 22.04.2020 10:30 Uhr Autor/in: Tobias Senff Michael Bunk vom Pinneberger Kreisfeuerwehrverband macht auf Gefahren aufmerksam: Eine unachtsam weggeworfene Zigarette oder offenes Feuer können schnell zu einem Waldbrand führen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Brandgefahr in Mooren: Erst Wees, dann Jevenstedt Weil es zuletzt wenig Regen gab, sind die Böden vielerorts sehr trocken: Das sorgt für erhöhte Brandgefahr in Mooren. Am Montagabend brach ein Feuer in Jevenstedt aus, Sonntag brannte es in Wees. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2020 | 10:30 Uhr