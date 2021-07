Virtueller Live-Besuch auf DGzRS-Seenotrettungskreuzer auf Helgoland Stand: 25.07.2021 11:15 Uhr Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) laden einmal im Jahr zu einem Tag der offenen Tür ein. Heute findet dieser coronabedingt anders als sonst statt.

Sie fahren raus auf das Meer, wenn Freizeitskipper lieber Kurs auf den sicheren Hafen nehmen sollten. Sie versorgen Verletzte und Kranke auf See und befreien Menschen aus brenzligen Situationen. Rund 30.000 Besucherinnen und Besucher kommen normalerweise jedes Jahr zum "Tag der Seenotretter", den die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ins Leben gerufen hat. Coronabedingt zeigen die Helfer zum zweiten Mal in Folge nur im Internet, was sie und ihre Schiffe können. Denn Tausende Besucher in den vielen Wachstationen an Nord- und Ostsee lässt die Pandemie aktuell noch nicht zu, sagt Christian Stipeldey von der DGzRS.

Live-Aktion ist auch in Schleswig-Holstein geplant

Bei der Online-Ausgabe des "Tags der Seenotretter" gibt es zahlreiche Videoclips über die Helfer und ihre Ausrüstung. Diese sind zu sehen auf der Internetseite der DGzRS und auf dem YouTube-Kanal. "Es wird einen neuen Seenotretterfilm geben, der ist schon online. Und daneben haben wir zwei feste Termine am heutigen Tag, Live-Veranstaltungen, zu denen kann man sich vorher noch anmelden, auch am heutigen Tag noch. Das sind Live-Besuche auf unseren Stationen Helgoland und Zinnowitz auf Usedom", sagt Christian Stipeldey von der DGzRS. Der virtuelle Live-Besuch auf dem Seenotrettungskreuzer "Hermann Marwede" auf Helgoland ist am Nachmittag um 15 Uhr möglich. Eine kostenlose Voranmeldung auf seenotretter.de/tds ist erforderlich - bis spätestens eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist keine Hilfsorganisation, sondern ein allumfänglicher Rettungsdienst mit Garantenfunktion, der eine hoheitliche Aufgabe wahrnimmt. Die gesamte Arbeit wird nach wie vor ausschließlich durch Spenden und freiwillige Beiträge finanziert.

