Stand: 01.11.2019 16:59 Uhr

Vier Tote: Falsche Ärztin in Kiel verhaftet

In Kiel ist eine mutmaßlich falsche Ärztin wegen des Verdachts auf Totschlag, gefährlicher Körperverletzung, Betrug und Urkundenfälschung festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Kassel wirft der 48-Jährigen vor, ohne entsprechende Ausbildung als Assistenzärztin gearbeitet zu haben. Durch ihre falsche Behandlung sollen in einer Klinik im hessischen Fritzlar vier Menschen gestorben sein. Dort soll sie sich als Anästhesistin ausgegeben haben. Die Frau sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Falsche Ärztin soll vier Tode zu verantworten haben NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.11.2019 17:00 Uhr Autor/in: Marc Kramhöft und Peter Vorbeck Wegen mehrerer Todesfälle in einer hessischen Klinik sitzt eine mutmaßlich falsche Ärztin in Untersuchungshaft. Sie wurde in Kiel festgenommen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Staatsanwaltschaft: Patienten starben durch falsche Anästhesien

"Durch fehlerhafte Anästhesien soll sie in vier Fällen den Tod der Patienten verursacht haben. In acht weiteren Fällen sollen Gesundheitsschäden eingetreten sein", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Götz Wied.

In Hessen hat die Frau mehrere Jahre gearbeitet. Unter anderem soll sie bei einem Patienten eine Atemnot nicht rechtzeitig erkannt haben oder falsche Medikamente während Operationen zu verantworten haben.

Verdächtige war auch im Kreis Plön tätig - allerdings nur in der Reha

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein war die Frau Ende 2018 zwei Monate lang in einer Reha-Klinik im Kreis Plön tätig. Dort soll sie nur Reha-Maßnahmen verschrieben haben, allerdings auch dies ohne die nötige medizinische Qualifikation.

Die Ermittler machten keine Angaben dazu, wie die Frau aufgeflogen ist. Ob es weitere Opfer gibt, prüfen die Behörden noch. Zunächst war gegen die Frau nur ermittelt worden, weil sie bei ihrer Bewerbung gefälschte Urkunden eingereicht hatte. Bei einer Durchsuchung im Januar fanden die Ermittler nach eigenen Angaben Hinweise, die die Frau belasten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2019 | 17:00 Uhr