Versuchter Totschlag? Frau sprang in Heide aus dem Fenster Stand: 18.12.2020 14:26 Uhr Vor dem Landgericht Itzehoe muss sich seit Freitag ein Mann verantworten, der seine Frau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Frau sprang aus dem Fenster.

Der Mann aus Heide (Kreis Dithmarschen) steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Er soll seiner 30 Jahre alten Frau Mitte des Jahres im Schlaf mit einem Küchenmesser mehrmals in den Rücken gestochen haben. Der Angeklagte habe den Tod seiner Frau, die im Prozess als Nebenklägerin auftritt, "billigend in Kauf genommen", sagte die Staatsanwältin. Nach der Verlesung der Anklageschrift wurde die Verhandlung unterbrochen. Der Prozess wird am 7. Januar fortgesetzt.

Lebensgefährliche Messerstiche im Schlaf

Anfang Juli soll der 46-Jährige seine Frau geweckt haben, um einen zuvor geführten Streit fortzusetzen. Als seine Frau nach einem kurzen Wortwechsel wieder eingeschlafen war und nicht mehr reagierte, soll der Mann mit einem Messer auf die arglose Frau eingestochen haben. Dabei soll er sie mit mehreren Stichen in den Oberkörper lebensgefährlich am Bauch, Rücken und an den Unterarmen und Händen verletzt haben. Laut Polizei rettete sich die 30-Jährige dann mit einem Sprung aus dem Schlafzimmerfenster vor ihrem Ehemann.

Frau musste notoperiert werden

Die Frau wurde ins Westküstenklinikum Heide eingeliefert, wo Ärzte sie notoperierten und ihr eine Niere entfernen mussten. Der Mann wurde noch vor Ort in Heide-Süderholm von der Polizei festgenommen. Er befindet sich seit der Tat in Untersuchungshaft.

AUDIO: Mann steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht (1 Min)

