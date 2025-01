Stand: 29.01.2025 08:53 Uhr Versuchter Einbruch in Mölln – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind am Sonntag in den Keller eines Einfamilienhauses in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) eingestiegen. In den Wohnbereich gelangten sie nicht, weil sie die Tür nicht aufbrechen konnten. Die Täter flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen 13 und 20 Uhr in der Friedensstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg