Verspätungen und falsche Routen - Bus-Probleme halten an Stand: 24.08.2021 05:00 Uhr Die Schülerbeförderung sorgt im Kreis Rendsburg-Eckernförde noch immer für Ärger. Zu Jahresbeginn wurde ein neues Fahrplansystem eingeführt - doch auch zum Start des neuen Schuljahres, mehr als ein halbes Jahr später, klagen Eltern und Kinder.

von Sabrina Santoro

Wenn der 12-jährige Finn Lindemann morgens das Haus verlässt, fragt er vorher seine Mutter, ob sie ihn im Zweifel zur Schule fahren kann. So laufe das eigentlich jeden Morgen, sagt er, denn sein Bus aus Schinkel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) komme beinahe täglich zu spät. Und wenn der Bus doch mal pünktlich kommt, kann es gut sein, dass er für die acht Kilometer bis zur Isarnwohld-Schule in Gettorf über eine Stunde braucht. Seit dem 1. Januar dieses Jahres fahren im Kreis Rendsburg-Eckernförde kaum noch Schulbusse. Mit der Einführung eines neuen Fahrplansystems übernimmt der Linienverkehr die Schülerbeförderung. Das bedeutet für Finn und viele weitere Kinder im Kreis extrem lange Fahrtzeiten.

Verspätungen und falsche Routen

Der alte Fahrplan war über die Jahre zusammengewachsen und bedurfte laut Kreis einer Generalüberholung. Das neue System solle unter anderem für bessere Busanschlüsse an Züge und an Busse über die Kreisgrenzen hinaus sorgen. Für die Schüler im Kreis sorgt es aber vor allem für Frust. Denn seit Anfang des Jahres kämpfen sie mit Verspätungen, mit Fahrerinnen und Fahrern, die teilweise aus Unkenntnis oder Zeitdruck ganze Haltestellen auslassen oder schlicht die Routen nicht kennen. "Den einen Tag ist der Fahrer einfach links abgebogen und noch mal die Runde gefahren, die er schon gefahren ist", erzählt Finn. "Ich hab ihm dann Bescheid gesagt - er ist weiter seine Route gefahren und hat dann sechs Schülerinnen und Schüler ausgelassen."

Finns Klassenkameraden berichten ähnliches. Den Fahrerinnen und Fahrern die Routen erklären, gehöre für viele mittlerweile zum Alltag. Auch der Heimweg sei schwierig. Während der Schulbus vorher durchfuhr, müssen sie jetzt am Bahnhof in Gettorf umsteigen. Weil auch hier Busse häufig Verspätung hätten, würden viele ihre Anschlussbusse verpassen. Wieder andere müssten teilweise aussteigen, wo gar keine Haltestellen seien oder kämen erst gar nicht in den Bus, weil dieser zu voll sei.

Bis zu 50 Minuten fehlender Unterricht pro Woche

Gettorf und Umgebung ist nicht der einzige Bereich mit Problemen. Auch in Flintbek, Hohenwestedt oder Heinkenborstel will es mit dem Fahrplansystem nicht so richtig klappen, berichten Eltern. So wie Familie Ulbrich aus Blumenthal. Zu ihr gehören fünf schulpflichtige Kinder. Die Haltestelle in ihrer Nähe wurde mit dem neuen Fahrplan komplett abgeschafft, so dass die Kinder über zwei Kilometer entlang der Landstraße an zwei Pendlerparkplätzen vorbei ins nächste Dorf zur Haltestelle hätten laufen müssen. Für die Familie nicht tragbar. Die kurzfristige Lösung: Der Kreis lies die Kinder mit dem Taxi jeden Morgen abholen und zur Schule bringen.

Seit dem 1. August wird die Haltestelle wieder angefahren. Doch das hilft Familie Ulbrich nur bedingt. "Die Kinder müssen gegen 5.30 Uhr aufstehen, damit sie den Bus um 6.38 Uhr bekommen, der die Kinder um kurz nach 7 Uhr an der Schule absetzt. Aber der Unterrichtsbeginn ist erst um 7.45 Uhr", schildert Vater Stefan Ulbrich. Würden die Kinder den späteren Bus nehmen, kämen sie jeden Morgen zehn Minuten zu spät. Für Ulbrich ist das keine Option, zumal die Kinder bereits jetzt täglich den Unterricht zehn Minuten früher verlassen müssen, um den Bus nach Hause zu erwischen. "Pro Woche sind das 50 Minuten Unterricht, die unseren Kindern fehlen", sagt Ulbrich weiter.

Kreis bezeichnet Zustände als inakzeptabel

Bereits im März berichtete NDR Schleswig-Holstein über die Bus-Problematik im Kreis. Damals begründete der Kreis die Verspätungen und die fehlenden Routenkenntnisse mit der Corona-Pandemie. Durch den Lockdown konnte die Autokraft als Vertragspartner die Fahrerinnen und Fahrer nicht rechtzeitig schulen. Nachschulungen wurden angesetzt, zum Teil fuhren Lotsen mit. Drei Mal wurde der Fahrplan seit dem angepasst. Viel geändert habe sich nicht, sagen die Eltern - das hätte sich gleich in der ersten Schulwoche gezeigt.

Inzwischen sagt auch der zuständige Fachbereichsleiter im Kreis, Martin Kruse, die Zustände seien inakzeptabel. "Mich ärgert das vielleicht sogar am meisten, weil das auch nicht unser Anspruch ist. Wir haben das auch gegenüber unserem Vertragspartner entsprechend kommuniziert. Und man muss auch wissen, wir haben mit unserem Vertragspartner einen Marktführer in dem Bereich. Das heißt, ich erwarte letztendlich auch, dass die Mängel nicht mehr auftreten", so Kruse. Auf Anfrage teilte die Autokraft mit: "Bedauerlicherweise gab es auf Grund der umfangreichen Änderungen einige Anlaufschwierigkeiten bei unseren Fahrern. Wir haben unsere Busfahrer für ihre Fahrten nochmals intensiv geschult. Sollte es in Einzelfällen zu Einschränkungen gekommen sein, bedauern wir das sehr." Auch weiterhin versprechen Kreis und Autokraft gemeinsam, an der Problematik zu arbeiten.

Eltern organisieren Elterntaxis

Viele Eltern machen sich inzwischen in Elternbeiräten für die Thematik stark. Einige nehmen direkt Kontakt mit dem Kreis oder der Autokraft auf. In der Zwischenzeit organisieren sich die Familien mithilfe von Elterntaxis selbst, damit sichergestellt ist, dass ihre Kinder zur Schule und wieder zurück kommen können. "Aber nicht jeder hat die Möglichkeit oder flexible Arbeitszeiten", sagt Andrea Quatfasel, Mitglied des Elternbeirats an der Isernwohld-Schule. Sie nimmt auch die Schulverbände und -träger in die Pflicht, denn die könnten sich für Schulbusse stark machen. Doch das sei eine Geldfrage, denn die Kosten dafür müssten sich die Schulträger mit dem Kreis teilen, erklärt Quatfasel. Auf die Verspätungen reagierte die Isarnwohld-Schule inzwischen. Der Unterricht fängt jetzt für fast alle eine Schulstunde später an. Für Finn und seine Klassenkameraden bedeutet das aber auch ein späterer Schulschluss.

Hätten die Schülerinnen und Schüler und die Eltern im Kreis einen Wunsch frei, ist sich der Großteil einig: Sie hätten gerne ihre alten Schulbusse wieder, mit den Fahrern, die die Routen und die Kinder kennen, und Fahrtzeiten, die eingehalten werden.

