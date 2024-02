Vergewaltigung und Missbrauch: Ex-Staatsanwalt verurteilt Stand: 14.02.2024 11:14 Uhr Seit Ende Januar musste sich ein ehemaliger Staatsanwalt vor dem Landgericht Lübeck verantworten. Der Jurist behauptete, während der Tat geschlafwandelt zu haben. Nun wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Lange Zeit hat es so ausgesehen, als müsse sich der 52 Jahre alte Mann gar nicht vor einem Gericht verantworten - doch die Staatsanwaltschaft Kiel rollte den Fall im vergangenen Jahr neu auf. Heute wurde das Urteil gesprochen: Wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch seines Sohnes hat das Landgericht Lübeck den Ex-Staatsanwalt zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Davon gelten vier Monate bereits als verbüßt, wie die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsbegründung sagte.

Damit folgt das Gericht der Nebenklage der Mutter in Vertretung des minderjährigen Sohns. Sie hatte in der vergangenen Woche eine Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauchs des damals acht Jahre alten Jungen gefordert - auf ein konkretes Strafmaß verzichtete sie. Staatsanwalt und Verteidigung des Angeklagten forderten hingegen einen Freispruch.

Schlafwandel-These bestimmte Prozess

Während der vergangenen Verhandlungstage in Lübeck wollte sich der Jurist nicht zu den Vorwürfen äußern - anders als während der Ermittlungen. Damals hatte er angegeben, sich an die mutmaßliche Tat nicht zu erinnern. Später behauptete er, in der Nacht geschlafwandelt zu haben. Das Landgericht Lübeck glaubte dieser Behauptung letzten Endes nicht.

Richterin spricht von "Bewältigungsstrategie"

Ende März 2019 hatte der Mann laut Anklage seinen Sohn im Schlafzimmer der Familie sexuell missbraucht und vergewaltigt. "Wir gehen davon aus, dass die Tat als dysfunktionale Bewältigungsstrategie zu verstehen ist", sagte die Richterin heute. Der Mann habe beruflich unter Druck gestanden und die Ehe sei am Ende gewesen. "Der gewaltsame Missbrauch des Sohnes gab ihm für einen Moment das Machtgefühl zurück." Es habe sich um eine Spontan-Tat in einer Situation besonderer Belastung gehandelt. Die Mutter des Jungen hatte bereits nach der Tat die Scheidung eingereicht.

