Stand: 27.03.2025 07:02 Uhr Vandalismus bei der Deutschen Post in Lübeck: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Mithilfe, nachdem Unbekannte in Lübeck mehrere Zustellfahrzeuge der Deutschen Post mit Graffiti besprüht haben. Nach Angaben der Beamten waren die Täter in der Nacht von Montag (24.3.) auf Dienstag auf das Gelände des Paketverteilungszentrums in der Novgorodstraße eingedrungen. Sie hinterließen den Schriftzug "KFS" auf mehreren Fahrzeugen. Der entstandene Sachschaden wird auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt. Wer in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht hat oder den Schriftzug "KFS" zuordnen kann, kann sich bei der Polizeistation Moisling melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck