Stand: 26.09.2019 16:29 Uhr

Urteil im Weißer-Ring-Prozess: Freispruch

Das Amtsgericht Lübeck hat am Donnerstag den ehemaligen Leiter des Weißen Rings in Lübeck freigesprochen. Dem 74-Jährigen war vorgeworfen worden, eine Frau sexuell belästigt zu haben: Er soll im April 2016 einer hilfesuchenden Frau im Beratungsgespräch seinen Penis gezeigt haben. Auch soll er sie aufgefordert haben, sich selbst zu entblößen. Das habe dem ehemaligen Opferhelfer aber nicht mit der vom Gesetz geforderten Sicherheit nachgewiesen werden können, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung. Die Staatsanwaltschaft will nun prüfen, ob sie gegen das Urteil Berufung einlegen wird.

Exhibitionismus-Vorwurf: Ex-Chef des Weißen Rings freigesprochen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 26.09.2019 15:00 Uhr Autor/in: Peter Vorbeck Das Amtsgericht Lübeck hat am Donnerstag den ehemaligen Leiter der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Lübeck vom Vorwurf des Exhibitionismus freigesprochen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Staatsanwalt forderte drei Monate auf Bewährung

Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag drei Monate Haft auf Bewährung wegen Exhibitionismus gefordert. Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, habe die Beweisaufnahme zweifelsfrei die Schuld des Angeklagten Detlef H. ergeben. Eine Psychologin hatte allerdings in einigen Punkten Zweifel an den Aussagen der Frau geäußert.

Detlef H. bestritt die Vorwürfe. Nach Angaben seines Verteidigers wies H. in seinem Schlusswort die Anschuldigungen deutlich zurück. Die Staatsanwaltschaft hielt H. hingegen vor, noch für weitere Fälle verantwortlich zu sein: 29 Frauen hatten ausgesagt, von H. sexuell belästigt und genötigt worden zu sein. Nur der eine Fall jedoch war vor Gericht gekommen.

Weitere Informationen Weißer-Ring-Prozess: Verteidiger lehnt Einstellung ab Der Ex-Leiter des Weißen Rings in Lübeck steht vor Gericht, weil er eine Frau sexuell belästigt haben soll. Am Montag hat die Staatsanwaltschaft überraschend vorgeschlagen, den Prozess einzustellen. mehr Weißer-Ring-Prozess: Aussage steht gegen Aussage Das Gerichtsverfahren gegen den Ex-Leiter des Weißen Rings in Lübeck, der eine Frau sexuell belästigt haben soll, hat begonnen. Erst sagte der Angeklagte, dann das mutmaßliche Opfer aus. mehr Vertrauen in Weißen Ring offenbar ungebrochen Nach eigenen Angaben war der Weiße Ring 2018 - trotz Krise - eine wichtige Anlaufstelle für Opfer von Straftaten. Aus dem Lübecker Belästigungsskandal scheinen die richtigen Schlüsse gezogen worden zu sein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.09.2019 | 15:00 Uhr