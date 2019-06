Stand: 05.06.2019 18:52 Uhr

Uni-Klinikum fordert mehr Geld vom Land

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) gehört zu den größten Unikliniken in Europa. Mehr als 13.000 Menschen arbeiten dort, es gibt etwa 2.500 Betten für Patienten. Die Ärzte an den beiden UKSH-Standorten in Kiel und in Lübeck schlagen nun erneut Alarm, sie sehen sogar die Krankenversorgung in Gefahr. Deshalb haben die Klinikdirektoren nach dem Brandbrief an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im vergangenen November jetzt nachgelegt und das Wissenschaftsministerium angeschrieben.

Ärzte sehen Krankenversorgung in Gefahr

So verlangt die UKSH-Spitze vom Land höhere Zuschüsse. Die Klinikdirektoren warnen, dass unter den aktuellen Voraussetzungen das Klinikum seinen Versorgungsauftrag nicht erfüllen könne. Das Problem sei eine "dramatische Unterfinanzierung" durch das Land Schleswig-Holstein. Demnach waren die Zuschüsse 2005 sogar etwas höher als die im vergangenen Jahr. Der Arbeitsort UKSH werde dadurch immer unattraktiver, heißt es in dem Brief, der NDR Schleswig-Holstein vorliegt. Und schon jetzt gebe es zu wenige Pflegekräfte. Die Folge laut Direktoren: Betten müssen gesperrt und können nicht besetzt werden.

UKSH-Ärzte in Kiel und Lübeck schlagen Alarm NDR 1 Welle Nord - 05.06.2019 17:00 Uhr Autor/in: Julian Marxen Schleswig-Holsteins Uniklinikum verlangt vom Land höhere Zuschüsse. Angesichts von Kostensteigerungen müsse es für Forschung und Lehre jährlich 50 Millionen Euro mehr geben, heißt es in einem Schreiben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wirtschaftsministerium will ein Konzept erarbeiten

Die Klinikdirektoren fordern, dass das Land sofort 50 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich bereitstellt, allein um das Defizit in Forschung und Lehre auszugleichen. Außerdem müsse es eine stabile Investitionsquote geben, "um auch künftig eine moderne apparative Ausstattung sicherzustellen". Das Ärzte- und Pflegepersonal sowie die Fach- und Oberarztquote müssten erhöht werden. Laut UKSH-Chef Jens Scholz würde das bedeuten, dass das Uniklinikum insgesamt etwa 130 Millionen Euro zusätzlich braucht pro Jahr.

Das Wirtschaftsministerium sagte, dass man in Gesprächen mit der Uniklinik sei und bis zum November ein Konzept erarbeiten werde.

Weitere Informationen Patientenservice am UKSH: Engel in Grün Rund 80 ehrenamtliche Mitarbeiter sind auf den verschiedenen Stationen des UKSH in Kiel unterwegs, um den Patienten Wünsche zu erfüllen. Wilma Jessen ist eine von den Grünen Engeln. mehr UKSH in Kiel implantiert neue Stent-Generation Für viele Herzinfarkt-Patienten sind Gefäßstützen lebensnotwendig. Ein Mediziner des UKSH in Kiel hat erstmals weltweit eine Weiterentwicklung dieser sogenannten Stents eingesetzt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 05.06.2019 | 19:30 Uhr