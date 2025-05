Stand: 04.05.2025 11:22 Uhr Unfall auf B77 bei Jahrsdorf

Auf der B77 bei Jahrsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der vergangenen Nacht ein 18-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Nach Angaben der Polizei kam er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war an dem Unfall kein anderes Fahrzeug beteiligt, wie ein Polizeisprecher sagte. Warum der junge Mann von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Die B77 war drei Stunden lang zwischen Jahrsdorf und Hohenwestedt voll gesperrt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.05.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde