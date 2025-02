Stand: 12.02.2025 09:48 Uhr Unbekannte plündern Spendenbehälter in Büsumer Kirchen

In Büsum (Kreis Dithmarschen) sind in zwei Kirchen Opferstöcke aufgebrochen und dabei erheblich beschädigt worden. Das sind Behälter, in denen Geldspenden gesammelt werden. Der Sachschaden dürfte deutlich höher ausfallen als der entwendete Geldbetrag, so die Polizei. In der evangelischen Kirche wurde der Opferstock demnach zwischen dem 1. bis 10. Februar zweimal aufgehebelt. In der katholischen Kirche misslang ein Versuch zwischen dem 6. bis 9. Februar. Die Polizei Büsum sucht nach Zeugen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen