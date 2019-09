Stand: 14.09.2019 10:04 Uhr

Übung: Über die Westküste von SH zieht ein Orkan

Was tun, wenn ein Orkan die Nordseeküste Schleswig-Holsteins trifft? Dieser Frage wollen sich Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettungsdiensten in Zusammenarbeit mit Leitstellen von Polizei und Bundespolizei stellen. In einer groß angelegten Übung namens "Blanker Hans" werden die Beteiligten heute ihre Zusammenarbeit im Fall einer schweren Sturmflut trainieren. Auch die Bundeswehr, das Technische Hilfswerk, Küstenschutzbehörden sowie Deich- und Sielverbände sind eingebunden.

Laut Innenministerium werden 1.430 Haupt- und Ehrenamtliche aus den Kreisen Pinneberg, Steinburg und Dithmarschen an der Übung teilnehmen, 220 Freiwillige lassen sich retten. Unter anderem werde die Verpflegung pflegebedürftiger Menschen während einer schweren Orkanlage geübt, so das Ministerium.

Innenminister Grote wirbt um Verständnis der Anwohner

Die Übung soll bis etwa 14 Uhr laufen. Viele Einsatzfahrzeuge werden daran beteiligt sein, allein im Kreis Steinburg rund 150. "Diese Vielzahl an beteiligten Organisationen zeigt, wie wichtig die Abstimmung zwischen allen beteiligten Organisationen ist", sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). Er warb daher für Verständnis der Bevölkerung, wenn es während der Übung zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen sollte: "Und selbstverständlich werden auch Sirenen zu hören sein."

