Stand: 12.05.2025 09:23 Uhr U23 von Holstein Kiel steigt aus der Regionalliga ab

Die U23 von Holstein Kiel steigt ab. Die Mannschaft hat keine Chance mehr auf den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord, heißt es vom Verein. Die Jungstörche sind letzter in der Tabelle und haben mittlerweile neun Punkte Rückstand auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz. Die zweite Mannschaft der KSV spielt somit in der nächsten Saison in der Oberliga Nord. Trainer Willi Weiße zeigte sich enttäuscht: "Neben zahlreichen langwierigen Verletzungen, auch von unseren Führungsspielern, haben wir es nicht geschafft, als Mannschaft auf dem Platz unsere Leistungen maximal und kontinuierlich abzurufen."

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel Kiel