Stand: 12.05.2025 07:52 Uhr Todesfelde steigt aus der Regionalliga ab

Der SV Todesfelde (Kreis Segeberg) hat am vorletzten Spieltag der Regionalliga Nord zu Hause mit 1:4 gegen den Bremer SV verloren. Nach einer Saison in der Regionalliga steht damit fest, dass der Tabellenvorletzte in der kommenden Spielzeit wieder in der Oberliga spielen wird, heißt es vom Verein. Bereits zur Pause lagen die Segeberger mit 0:3 zurück. Der SV Todesfelde trifft im letzten Saisonspiel der Regionalliga am kommenden Wochenende auswärts auf den SSV Jeddeloh II.

Auch Eintracht Norderstedt verliert

Auch Eintracht Norderstedt (Kreis Segeberg) hat das vorletzte Spiel der Regionalliga-Saison verloren: mit 1:3 unterlag sie bei den Kickers Emden. Am kommenden Wochenende treffen die Norderstedter im Heimspiel auf BW Lohne. Den Klassenerhalt hatte Norderstedt bereits vor einigen Wochen gesichert.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg