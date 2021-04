Typisch Norddeutsch - Drohnenshow der Hochschule Flensburg Stand: 22.04.2021 18:56 Uhr Heute Abend zeigt die Hochschule Flensburg eine bunte Drohnenshow mit 100 Flugobjekten im Livestream. Es soll auch untersucht werden, wie so ein Event als Feuerwerk-Ersatz beim Publikum ankommt .

von Carsten Salzwedel

Ein Leuchtturm, springende Schafe und der Schriftzug "Moin!" - diese und andere Motive sollen heute Abend in einer Live-Show der Hochschule Flensburg zu sehen sein - von leuchtenden Drohnen in den Himmel gemalt. „Typische Motive der norddeutschen Region“, erklärt Professorin Angela Clemens, die die Drohnenshow mit ihren Studenten und Studentinnen entworfen hat. Das Team will gemeinsam mit Kieler Firma Zouber die Einsatzmöglichkeiten der Fluggeräte demonstrieren.

Drohnen als Feuerwerkersatz?

Etwa zehn Minuten soll das Event dauern, es wird live im Internet gestreamt. Angela Clemens, Professorin für intermediales Design, und ihr Team wollen herausfinden, wie gut solche Shows von der Bevölkerung akzeptiert werden. Sie könnten beispielsweise eine Alternative für umweltbelastende Feuerwerkshows sein.

100 Drohnen in der Luft

Die Technik für die Drohnenshow kommt von der Kieler Firma Zouber. Sie stellt die 100 Drohnen, jede ist mit bunten LEDs bestückt. Sie werden die Motive des Flensburger Teams in einer abgespeicherten Choreografie abfliegen.

Angst vor Windböen

„Der Wind ist eine große Herausforderung“, erklärt Michael Weide von der Firma Zouber. Eine Windböe könnte die Drohnen kollidieren lassen, deshalb halten sie einen Sicherheitsabstand ein. Der liegt bei etwa zweieinhalb Metern. Die Show ist zwar mit zehn Minuten geplant, aber auch das ist wetterabhängig. Ideal wäre eigentlich gar kein Wind gegen den die Drohnen anfliegen müssen und Temperaturen zwischen 20-25 Grad, damit der Akku möglichst lange hält. Das größte Motiv, das die Drohnen heute darstellen: Ein etwa 30 Meter breiter Schriftzug.

Kein Publikum, dafür live im Internet

Publikum vor Ort wird es heute bei der Drohnenshow nicht geben. Das lassen die aktuellen Corona-Beschränkungen nicht zu. Stattdessen wird die Show live im Internet gestreamt. Um Punkt 22 Uhr geht es los.

