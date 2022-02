Trennewurth: Großfeuer auf Hof im Kreis Dithmarschen Stand: 19.02.2022 16:31 Uhr Rund 80 Einsatzkräfte haben am Sonnabend ein Feuer in einem Gebäudekomplex an der B5 im Kreis Dithmarschen gelöscht.

In Trennewurth (Kreis Dithmarschen) ist am Sonnabendmittag ein Feuer auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen an der Bundesstraße 5 ausgebrochen. Der Brand breitete sich auf eine angrenzende Lagerhalle sowie ein Wohnhaus aus.

Eine leicht verletzte Person

Eine Person musste per Drehleiter gerettet werden und kam leicht verletzt ins Krankenhaus, wie die Leitstelle mitteilte. Rund 80 Einsatzkräfte konnten das Feuer bis Sonnabendnachmittag unter Kontrolle bringen.

