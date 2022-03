Treckerfahrer flüchtet querfeldein vor Polizei Stand: 28.03.2022 11:40 Uhr Ein junger Treckerfahrer hat sich in Dägeling mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd geliefert. Am Ende kam er aber nicht weit.

Es war sehr früh am Montagmorgen, als laut Polizei der 22 Jahre alte Mann mit zwei Mitfahrern auf der Hauptstraße zwischen Neuenbrook und Dägeling (Kreis Steinburg) mit dem Trecker unterwegs war. So früh, dass es noch dunkel war - und einer Streife daher auffiel, dass die Rückbeleuchtung am Trecker fehlte. Daraufhin wollten die Beamten das Fahrzeug stoppen. Doch der junge Fahrer trat nicht auf die Bremse, sondern aufs Gas und versuchte aus seinem Fahrzeug alles rauszuholen.

Mitfahrer schlägt gegen Seitenscheibe

Nach Angaben der Polizei begann dann eine holprige Verfolgungsfahrt, bei der der rote Trecker vor dem Polizeiauto quer über die Felder flüchtete. "Zwei weitere Fahrgäste, welche sich mit purer Muskelkraft festhalten mussten, wurden bei diesem Manöver derart durchgeschüttelt, dass ein Mitfahrer gegen die Seitenscheibe schlug und diese hierbei zerstört wurde", schreibt die Polizei. Der 22-Jährige fuhr trotzdem weiter und durchquerte eine tiefe Senke. "Nach etwa 20 Metern hinter der Senke flüchteten nun alle Personen und ließen den Traktor mit laufendem Motor zurück", so die Polizei.

AUDIO: Wilde Treckkerverfolgungsfahrt in Dägeling (1 Min) Wilde Treckkerverfolgungsfahrt in Dägeling (1 Min)

Alkohol im Spiel

Einer der Polizisten schaffte es den Fahrer einzuholen. Der 22-Jährige Dägelinger wehrte sich zwar heftig, wie die Polizei schreibt, wurde aber trotzdem festgenommen. Laut Polizei war Alkohol im Spiel. Der Führerschein und die Fahrzeugpapiere wurden eingezogen und bis auf weiteres darf der junge Mann nicht mehr hinters Steuer. Ihn erwarten diverse Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum, Geschwindigkeitsverstößen, fehlerhafter Beleuchtung, Missachtung von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

