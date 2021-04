Trauermarsch für getöteten 16-Jährigen in Flensburg

Stand: 18.04.2021 17:18 Uhr

Am Sonntagnachmittag haben sich in Flensburg mehr als 30 Menschen an einem Trauermarsch für Jonas N. beteiligt. An Karfreitag wurde der 16-Jährige getötet - am helllichten Tag.