Kieler Woche Plakat 2022: "Lebensfreude pur" Stand: 19.11.2021 18:30 Uhr Das Plakat zur Kieler Woche 2022 kommt von der Zürcher Grafikdesignerin Tania Prill. Das hat die Jury heute bekannt gegeben.

Die Fachjury zeigte sich begeistert: "Der vielgestaltige, visuell eindrucksvolle Entwurf strahlt auf den ersten Blick Energie, Vielfalt und Lebensfreude aus." Das Plakat "macht Lust auf eine bunte, ausgelassene und facettenreiche Kieler Woche 2022. Lebensfreude pur, Energie pur, Kieler Woche pur". Bei näherem Hinsehen können Gestaltungselemente aus mehr als 70 Jahren Kieler Woche-Design entdeckt werden.

Designwettbewerb seit 1959

Seit 1948 wechselt das Design für die Kieler Woche jährlich. Es schmückt Kaffeebecher, Schlüsselbänder und andere Werbeartikel. Dabei ist es auch entscheidend, wie das Motiv auf allen Merchandising-Produkten wirkt. Den Designwettbewerb gibt es seit 1959. In der Jury saßen in diesem Jahr vier Fach- und vier Sachjuroren sowie zum dritten Mal eine Person aus der Kieler Bevölkerung.

Alle in diesem Jahr eingereichten Entwürfe sind vom 22. November bis zum 17. Dezember in einer öffentlichen Ausstellung in der Rotunde vor dem Büro des Oberbürgermeisters im 2. Stock des Kieler Rathauses zu sehen.