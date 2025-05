Stand: 12.05.2025 08:18 Uhr Quickborn startet Pilotprojekt: Schulhöfe länger geöffnet

In Quickborn (Kreis Pinneberg) beginnt am Montag (12.5.) ein sechsmonatiges Pilotprojekt: In dieser Zeit bleiben die Schulhöfe der Comenius-Schule, des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und des Elsensee-Gymnasiums sowie der Sportplatz Bank'sche Kuhle bis 22:00 Uhr geöffnet, heißt es von der Stadt.

Kinder- und Jugendbeirat hat sich für Pilotprojekt eingesetzt

Das Pilotprojekt geht nach Angaben der Stadt auf einen erfolgreichen Antrag des Kinder- und Jugendbeirates im vergangenen Sommer im Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit zurück. Ziel sei es, Kindern und Jugendlichen zusätzliche, sichere Freizeitflächen zur Verfügung zu stellen, heißt es von der Stadt.

Sicherheitsdienst soll kontrollieren

Auf den Schulhöfen gilt ein ausdrückliches Alkohol- und Drogenverbot. Um während der längeren Öffnungszeiten Vandalismus zu verhindern, wird eine Sicherheitsfirma regelmäßig zu Kontrollgängen unterwegs sein.

