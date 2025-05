Stand: 12.05.2025 09:45 Uhr Falscher Alarm für Havariekommando vor Helgoland

Am Sonntagmittag (11.5.) hat das Maritime Lagezentrum des Havariekommandos die Meldung bekommen: Rauchentwicklung auf einem Containerschiff vor Helgoland (Kreis Pinneberg). Der rund 320 Meter lange Frachter "Yantian Express" lag zu dieser Zeit auf Reede südwestlich der Hochseeinsel. Laut Havariekommando rückten zunächst die Wasserschutzpolizei, die Bundespolizei und ein Notschlepper aus. Als sie am Einsatzort eintrafen, war bereits kein Rauch mehr sichtbar.

Wegen der unklaren Lage und Gefahrgut an Bord entscheiden sich die Einsatzkräfte dafür, auf das Schiff zu gehen. Per Helikopter der Bundespolizei seilten sich sechs Feuerwehrleute ab und untersuchten das Schiff genauer. Dabei konnten sie nichts Auffälliges feststellen. Woher der Rauch kam, bleibt unklar. Die "Yantian Express" hat am Montagmorgen bereits ihren weiteren Weg in den Hamburger Hafen angetreten.

