Stand: 12.05.2025 09:37 Uhr Dachstuhlbrand in Bad Bramstedt

In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist in der Nacht auf Montag (12.5.) im Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte ein Feuer ausgebrochen und auf den Dachstuhl des Gebäudes übergegriffen. Grund für das Feuer war laut Polizei ein technischer Defekt an einem Boiler. Die Einsatzkräfte mussten das Dach von oben öffnen, um an alle Glutnester zu kommen. Verletzt wurde niemand. Die Anwohner konnten sich selbst aus dem Haus retten. Etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht.

