Kieler Tender "Werra" auf dem Weg ins Mittelmeer

Der Tender "Werra", mit Heimathafen Kiel, startet heute Vormittag Richtung Mittelmeer. Das Boot unterstützt für die nächsten sechs Monate den Ständigen Minenabwehrverband 2 der NATO. Das Versorgungsschiff gehört zu einem in Kiel stationierten Unterstützungsgeschwader.

Schiff soll in der Ägäis als Führungsplattform dienen

Der Tender soll als Operationszentrale für den internationalen NATO-Stab genutzt werden, wie Korvettenkapitän Robert Lehmann mitteilt. Der 39 Jahre alte gebürtige Berliner führt seit mehr als drei Jahren das Kommando auf dem 1993 in Dienst gestellten Schiff.

Zu den Aufgaben der aus 70 Männern und Frauen bestehenden Crew gehört in den kommenden Monaten der Informationsaustausch mit griechischen und türkischen Behörden, um Erkenntnisse über Migrations- und Schlepperbewegungen zu gewinnen. An Bord werden dann an auch ein griechischer und ein türkischer Offizier sein. Der Tender wird Mitte Juni in Kiel zurückerwartet.

