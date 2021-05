Tauras und Bergmann wollen OB in Neumünster werden Stand: 30.05.2021 07:00 Uhr Heute wählen die Menschen in Neumünster ihren neuen Oberbürgermeister. In einer Stichwahl tritt Amtsinhaber Olaf Tauras (CDU) gegen Tobias Bergmann (SPD) an.

Bei der Wahl am 9. Mai hatte Tauras 40,6 Prozent der Stimmen geholt - und Bergmann 26,9 Prozent. Der 51-jährige NDR Journalist Sven Radestock von den Grünen verfehlte die Stichwahl knapp. Er kam auf 22,3 Prozent. Chancenlos waren der 47-jährige Memet Celik (parteilos) mit 7,1 Prozent und Mark Michael Proch (NPD) mit 3,1 Prozent.

Amtsinhaber Tauras will Innenstadt beleben

Eigentlich wollte Olaf Tauras nach fast zwölf Jahren im Amt kein drittes Mal zur OB-Wahl antreten. Doch im Januar dieses Jahres die Überraschung: Mit einer "Abwärtsbewegung der Stadt" begründete der 54-jährige Oberbürgermeister seine erneute Bewerbung. Er wolle die Stadt und die Bürger in dieser schwierigen Lage angesichts der Corona-Pandemie nicht im Stich lassen, sagt Tauras mit Blick auf die Schieflage des Haushaltes und die Entwicklung der Innenstadt. Die müsse wieder attraktiv werden. Dafür plant der CDU-Politiker ein "Aktionsbündnis Innenstadt".

Unter anderem möchte Tauras aus dem alten Karstadt-Gebäude ein Haus der Bildung machen, in das zum Beispiel die Stadtbücherei einzieht. Für die Innenstadt plant Tauras einen Mix aus Handel, Gastronomie, Kultur und Wohnen. Mit ausreichend Betreuungsplätzen und einer Verbesserung der Schulen will der Amtsinhaber außerdem die Familienfreundlichkeit der Stadt erhöhen. Er verspricht zudem eine solide Finanzsituation der Stadt, um die Schulden nicht den Kindern aufzulasten. Und Tauras will die Pläne für die Klimaneutralität der Stadt fortsetzen sowie die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben.

Unternehmensberater Bergmann will Digitalisierung vorantreiben

Der 49-jährige Bergmann ist in Bayern geboren und seit mehr als 30 Jahren Parteimitglied der SPD. Er arbeitet als selbstständiger Unternehmensberater in Hamburg und lebt erst seit Kurzem mit seiner Frau in Neumünster. Für Aufsehen sorgte Bergmann 2017, als er sich als selbst ernannter Kammer-Rebell zum Präses der Handelskammer Hamburg wählen lies. Das Amt führte er bis 2018 aus. Auch er will als Oberbürgermeister von Neumünster die Entwicklung der Innenstadt vorantreiben.

Neumünster habe viel Potential, das aber im Moment noch nicht genutzt werde, sagt Bergmann. Er plant unter anderem, leer stehende Gebäude in der Innenstadt zu kaufen, um sie anschließend günstig an Einzelhändler zu vermieten. Auch bei der Digitalisierung sieht Bergmann großen Nachholbedarf. Zum Beispiel bei den Schulen der Stadt. Moderne Pädagogik könne Gebäude aus dem letzten Jahrhundert nicht gebrauchen, meint der SPD-Kandidat. Und er hat sich vorgenommen, die sozialen Initiativen in Neumünster bei ihrer Arbeit stärker zu unterstützen.

