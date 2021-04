Sylt-Urlaub: Was Touristen beachten müssen Stand: 23.04.2021 09:48 Uhr Ursprünglich wollte Sylt ein eigenes, strengeres Konzept für den Tourismus. Das scheiterte jedoch am rechtlichen Rahmen. Jetzt gelten dieselben Regeln wie im Kreisgebiet Nordfriesland.

Die Sylter Gemeindevertreter standen vor der Wahl: Entweder die Teilnahme am Modellprojekt des Kreises Nordfriesland oder erstmal gar kein Tourismus. Wenningstedt, Kampen, List und Hörnum hatten sich bereits für die Öffnung ausgesprochen. Und nach zweistündiger Diskussion stimmte am Donnerstagabend auch die Gemeinde Sylt dafür, die den Zentralbereich der Insel mit Westerland umfasst.

Kein Sylter Sonderweg

Das nordfriesische Konzept sieht bereits strenge Regeln vor. Urlauber müssen sich alle zwei Tage testen lassen. Zum Vergleich: In der Schleiregion, die gerade einen Ansturm erlebt, sind es nur zwei Tests pro Woche. Doch das Sylt Marketing hatte Anfang April ein Konzept vorgelegt, das noch darüber hinaus ging. So hätten sich alle Menschen, auch Tagesgäste und sogar Einheimische, in Modegeschäften nur mit Testnachweis aufhalten dürfen. Dafür verwehrte das Land aber den rechtlichen Rahmen, heißt es von der Tourismusorganisation. Das Wirtschaftsministerium in Kiel verweist wiederum auf das Bundesrecht, das sich mit den im Sylter Konzept geforderten Kontrollen und Sanktionen durch die Polizei nicht vereinbaren lasse.

Was müssen Urlauber und Fewo-Vermieter noch bedenken?

Wer auf Sylt, Föhr, Amrum oder in St. Peter Ording Urlaub machen will, darf nur mit einem Testnachweis einchecken, der nicht älter als 48 Stunden ist. Auch Schnelltests werden akzeptiert, die möglichst am Heimatort gemacht werden sollen. Die Vermieter selbst müssen Quarantäne-Möglichkeiten anbieten, für die dann auch zusätzliche Kosten anfallen könnten. Bevor Buchungen möglich sind, müssen sich Vermieter zunächst akkreditieren lassen. Wer einen Kaffee trinken oder in einem Restaurant etwas essen möchte, muss einen maximal 24 Stunden alten Test vorlegen und einen Tisch reservieren.

Viele Sylter haben Bedenken

Das Modellprojekt war auf Sylt durchaus umstritten. So gab es Bedenken, dass die Züge überfüllt werden könnten und dass die Insel mit dem vorzeitigen Start die Sommersaison aufs Spiel setze. Dann lieber gar nicht, meint der Sylter Kommunalpolitiker Lars Schmidt von der Partei "Zukunft". Er präsentierte eine vom ihm selbst initiierte, nicht repräsentative Umfrage, deren Teilnehmer eine Öffnung zu rund 60% ablehnten. Selbst diejenigen, die vom Tourismus leben, wollten laut Schmidt mehrheitlich auf eine Teilnahme am Modellprojekt verzichten. Auch die SPD stimmte gegen das Modellprojekt.

Sylter Flickenteppich käme nicht gut an

Da die kleineren Dörfer bereits vorgeprescht seien, habe die Gemeinde Sylt gar nicht anders entscheiden können, meint dagegen CDU-Vertreter Kay Abeling. Einig waren sich auch SSW und Grüne in der Zustimmung. Das Sylt Marketing hält sich mit Kommentaren noch zurück. Zunächst müsse der Kreis Nordfriesland die Gemeinde Sylt offiziell in die Allgemeinverfügung aufnehmen. Erst dann sind voraussichtlich auch Buchungen möglich.

