Marschbahnsanierung: Einzelne Züge nach Sylt fallen aus Stand: 03.11.2023 12:39 Uhr Die Deutsche Bahn saniert Gleise im Kreis Dithmarschen. Bis zum 29. November ist der Zugverkehr zwischen Hamburg und Sylt deshalb beeinträchtigt. Auch zwischen Kiel und Hamburg gibt es Probleme.

Die Deutsche Bahn erneuert zurzeit die Gleise und das Gleisbett zwischen Hemmingstedt und Meldorf (Kreis Dithmarschen). Die Bauarbeiten sind Teil der Marschbahnsanierung. In der Zeit bis zum 29. November fallen deshalb einzelne Züge im Regional- und Fernverkehr zwischen Hamburg und Sylt aus. Im Regionalverkehr verändern sich laut Bahn unter anderem Fahrzeiten der Linie RE6 zwischen Hamburg Altona und Westerland. Außerdem werden in dieser Zeit auch mehrere Bahnübergänge in Meldorf, Epenwöhrden und Hemmingstedt gesperrt.

RE7 und RE70: Ersatzverkehr und Verspätungen

Auch im Regionalverkehr zwischen Kiel, Neumünster und Hamburg fallen in den kommenden Tagen mehrere Züge aus. Betroffen sind die Linien RE7 und RE70. Es fahren Busse bis Wrist (Kreis Steinburg), Elmshorn (Kreis Pinneberg) oder Pinneberg. Die Bahn weißt außerdem daraufhin, dass es aufgrund von Bauarbeiten zwischen Elmshorn und Wrist derzeit zu Verspätungen von bis zu 35 Minuten in beide Richtungen kommen kann.

