Elmshorn: Baby allein im Zug Richtung Sylt unterwegs Stand: 13.07.2023 08:15 Uhr Ein acht Monate alter Säugling ist am Mittwoch kurzzeitig allein in einer Regionalbahn unterwegs gewesen. Nach einer Station konnte die Bundespolizei Mutter und Kind in Itzehoe wieder zusammenbringen.

Den Kinderwagen mit ihrer acht Monate alten Tochter hatte eine 29-Jährige in Elmshorn (Kreis Pinneberg) bereits in den Zug Richtung Westerland auf Sylt geschoben. Dann wollte sie ihr Fahrrad holen, doch in diesem Moment schlossen sich die Türen der Regionalbahn und zu der Zug fuhr an.

Bundespolizei und Zugbegleiter kommen zu Hilfe

Ein Reisender am Bahnsteig alarmierte die Polizei, die mit der Frau zum nächsten Halt nach Itzehoe (Kreis Steinburg) fuhr. Gleichzeitig wurde der Zugbegleiter informiert, der den Kinderwagen fand und das Baby am Bahnhof in Itzehoe der Bundespolizei übergab. Wenig später konnten Mutter und Kind wieder zusammengebracht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.07.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Steinburg