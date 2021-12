Stutthof-Prozess: KZ-Überlebender will vor Gericht berichten Stand: 07.12.2021 05:00 Uhr Der Prozess gegen eine 96 Jahre alte ehemalige KZ-Sekretärin geht heute vor dem Landgericht Itzehoe weiter. Der Überlebende Josef Salomonovic soll als Zeuge gehört werden.

Salomonovic war als Sechsjähriger mit seiner Familie im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig interniert. Er hat sehr lange gezögert, vor Gericht auszusagen. Der 81-Jährige möchte der Angeklagten Irmgard F. eigentlich nicht begegnen, wie er sagt: Denn bisher habe sie keine Reue gezeigt. Acht Konzentrationslager hat Salomonovic als Kind überlebt. Stutthof sei für ihn aber das schlimmste gewesen. Hier wurde sein Vater mit einer Benzolspritze getötet.

Überlebender: Schikane, Gewalt, Hunger, Durst und Kälte

Der Weg in den Gerichtssaal wird für Salomonovic ein schwerer Gang werden. So will er von den elenden Lebensbedingungen berichten, von Schikane, Gewalt, von Hunger, Durst und Kälte und von den stundenlangen Appellen. Der 81-Jährige rechnet damit, dass er gefragt wird, ob er Tote gesehen hätte - und will antworten: Nein, er habe immer hinter seiner Mutter gestanden, er sei zu klein gewesen, aber sie und die anderen hätten Tote gesehen. Hängend, am Galgen.

Anklage: Beihilfe zum Mord

Irmgard F. hatte von Juni 1943 bis April 1945 als Schreibkraft in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers gearbeitet. Die Anklage wirft der 96-Jährigen Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen vor. Das Verfahren findet vor einer Jugendkammer statt, weil die Angeklagte zur Tatzeit erst 18 beziehungsweise 19 Jahre alt war. Im KZ Stutthof und seinen Nebenlagern sowie auf den sogenannten Todesmärschen zum Kriegsende starben nach Angaben der für die Aufklärung von NS-Verbrechen zuständigen Zentralstelle in Ludwigsburg etwa 65.000 Menschen.

