Sturmtief "Klaus" sorgt für Hunderte Feuerwehreinsätze Stand: 12.03.2021 07:39 Uhr Sturmtief "Klaus" hat Polizei und Feuerwehr in Schleswig-Holstein mehr als 300 Einsätze beschert. Heute gehen die Aufräumarbeiten weiter. Vor allem einige Bahnstrecken bereiten Pendlern noch Probleme.

Tief "Klaus" ist gestern mit stellenweise mehr als 110 Stundenkilometern über Schleswig-Holstein hinweggezogen, brachte heftige Böen und kräftige Regenschauer mit. Die Telefone in den Leitstellen standen nicht still, die Einsatzkräfte eilten von Einsatz zu Einsatz und sind heute nach wie vor mit den Auswirkungen des Sturms befasst.

Auf Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen

Umgestürzte Bäume stoppten gestern zeitweise den Bahnverkehr zwischen Elmshorn und Pinneberg sowie Kiel und Rendsburg. Bei Glückstadt (Kreis Steinburg) steht nach wie vor nur ein Gleis zur Verfügung, da die Bahn derzeit die Schäden beseitigt, die ein umgestürzter Baum angerichtet hat. Hinzu kommt eine Weichenstörung bei Tornesch (Kreis Pinneberg), die seit Mittwoch besteht und den Zugverkehr zusätzlich einschränkt. Bis in den späten Vormittag hinein fallen auf den Strecken von Westerland, Kiel und Flensburg nach Hamburg einige Züge der Deutschen Bahn aus - Pendler werden gebeten, die Nordbahn zu nutzen.

Sturm richtet vielerorts Schäden an

In Dithmarschen mussten die Helfer innerhalb von 90 Minuten 15 Mal ausrücken. In Neufeld knickte der Sturm einen Baum um, der wiederum eine Laterne umriss. In Albersdorf flog ein Trampolin aus einem Garten. In Meldorf flogen Ziegel von einem Haus auf parkende Autos.

Aber auch in den anderen Landesteilen kam es zu Dutzenden Einsätzen. In Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) riss der Sturm ein Werbeschild um. In Uetersen (Kreis Pinneberg) deckten Sturmböen ein ganzes Haus ab. In St. Peter-Ording auf Eiderstedt drohte die Wand eines Neubaus einzustürzen. Die Feuerwehr forderte Unterstützung des Technischen Hilfswerks an, um die Wand abzustützen.

An der Immanuel-Kant-Schule in Neumünster hat der Sturm einen Teil des Daches abgedeckt - deswegen findet dort heute kein Präsenzunterricht statt. Die Schulleitung hofft nun, dass das Dach übers Wochenende gesichert werden kann und dass der Unterricht von Montag an wieder läuft.

Probleme im Autoverkehr

Auch auf Straßen in Schleswig-Holstein gab es durch Sturmtief "Klaus" Beeinträchtigungen. Die Autobahn 23 musste vorübergehend gesperrt werden, weil in Höhe der Anschlussstelle Pinneberg-Nord Äste auf die Fahrbahn fielen. Auf der B77 bei Brinjahe (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hatte ein Autofahrer Glück im Unglück: Während der Fahrt fiel ein Baum auf seine Frontscheibe. Am Auto entstand ein Totalschaden, der Mann selbst wurde nur leicht verletzt.

