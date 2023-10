Nach der Sturmflut: Aufräumarbeiten laufen, Bürgermeister fordern Hilfen Stand: 22.10.2023 12:43 Uhr Am Sonntag ist das Wasser fast überall abgeflossen. Damit wird auch das volle Ausmaß der Schäden nach und nach sichtbar. Für die Reparaturen fordern Kommunen Unterstützung vom Land. Die soll auch kommen - wie genau, ist aber noch unklar.

Nach dem Rekordhochwasser an der Ostsee gehen heute die Aufräumarbeiten weiter. In vielen Kommunen geht es dabei weiter darum, abzuschätzen, was tatsächlich zerstört wurde. Klar ist schon jetzt: Für die Reparatur der Schäden kommen immense Kosten auf die betroffenen Gemeinden zu. Der Krisenstab im Innenministerium von Schleswig-Holstein geht in einer vorsichtigen Schätzung von einem Schaden in dreistelliger Millionenhöhe aus.

Bürgermeister wollen Fördertopf

Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben deshalb bereits Unterstützung vom Land. "Nach meiner ersten Einschätzung gehe ich davon aus, dass wir Hilfen vom Land brauchen", sagte der Bürgermeister von Heiligenhafen, Kuno Brandt (parteilos) am Sonnabend. In Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) seien unter anderem Stege kaputtgeschlagen, Boote beschädigt und gesunken, außerdem habe es erhebliche Sandverluste gegeben. Bettina Schäfer, Bürgermeisterin von Scharbeutz, sagte NDR Schleswig-Holstein am Sonntag: "Im Moment kommen wir als Gemeinde da selbst für auf. Mit unserem Tourismus. Als es nicht halb so schlimm war, hat das Land einen Fördertopf aufgenommen und ich glaube, für die betroffenen Gemeinden, wir würden uns freuen, wenn es das wieder geben würde."

Midyatli fordert Landesfonds

Auch die schleswig-holsteinische SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli forderte einen Unterstützungsfonds des Landes. "Mit den ersten Aufräumaktionen nach der Sturmflut wird nun klar: Es ist ein Schaden entstanden, der weit in die Millionenhöhe schießen wird", sagte sie. Die Kommunen dürften bei der Bewältigung der verheerenden Folgen der Flut nicht alleine gelassen werden. Mit einem Fonds könne schnell und unkompliziert geholfen werden. Der Grüne Europaabgeordnete Rasmus Andresen forderte Land, Bund und EU zur Solidarität auf. So müsse die Europäische Union über die Solidaritäts- und Soforthilfereserve Finanzhilfe auszahlen, so Andresen.

Ministerpräsident Günther sichert Unterstützung zu

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sicherte bereits am Sonnabend Unterstützung zu. Wie die Landesregierung den Kommunen helfen kann und wird, ist aber noch nicht klar. Zunächst sei eine Bestandsaufnahme wichtig, so Günther. "Meine Botschaft ist aber auch klar. Wir wissen, dass es auch unsere Aufgabe ist, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Land, dass wir jetzt schnell auch finanziell helfen und das werden wir als Landesregierung auch tun." Vor allem die Deiche müssten schnell repariert werden, so Günther. Auch Landesinnenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagte schnelle Hilfen zu. Über die Größenordnung könne man jetzt aber noch nichts sagen, erklärte Sütterlin-Waack. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) will sich heute an der Ostküste selbst ein Bild von den Schäden machen und besucht dabei Scharbeutz, Grömitz und Timmendorfer Strand (alle Kreis Ostholstein).

FDP fordert Härtefallfonds und besseren Küstenschutz

Es sei richtig, dass der Ministerpräsident finanzielle Hilfen des Landes in Aussicht gestellt habe, findet auch die FDP-Fraktion im Landtag. "Sie fordert schnelle und unbürokratische Hilfen, außerdem solle es einen Härtefallfonds für Menschen geben, deren wirtschaftliche Existenz durch die Sturmflut gefährdet ist. Gleichzeitig müssten Küstenschutzkonzepte angepasst und der Katastrophenschutz gestärkt werden, so die FDP.

Deiche gebrochen, Häfen und Infrastruktur zerstört

Besonders die Kreise Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernfördewurden von der Flut schwer getroffen. An mindestens drei Stellen im Kreis Schleswig-Flensburg brachen Deiche, unter anderem in Arnis. Der Kreis spricht dort von erheblichen Schäden an der Infrastruktur. Auch bei Maasholm und in der Nähe des Olpenitzer Hafens sind Deiche gebrochen. In Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) konnte der Deich den Wassermassen ebenfalls nicht stand halten. Im Hafen sind rund 20 Yachten komplett zerstört worden. Ein Beamter der Wasserschutz-Polizei sagte NDR Schleswig-Holstein, dass der Hafen fast nicht mehr existent sei. Er glaube, dass das Aufräumen im Hafen Damp sicherlich Monate dauern werde. Im Kreis Ostholstein wurden mehrere Strandwälle von den Fluten durchbrochen und Deiche beschädigt.

Kiel: Millionenschaden am Olympiahafen

In Kiel hat die Sturmflut nach Einschätzung der Stadt im Olympiahafen Schilksee Schäden in Millionenhöhe verursacht. "Es ist ein Desaster", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Sonntag. Mehr als 35 Boote seien gesunken, viele weitere beschädigt. Auch an den Stegen und an der Mole haben Sturm und Wasser laut Kämpfer erhebliche Schäden verursacht. Der Geschäftsführer Philipp Mühlenhardt sagte: "Uns stehen die Tränen in den Augen." Oberbürgermeister Kämpfer und Stadtrat Gerwin Stöcken betonten, dass alle Anstrengungen unternommen werden sollen, um die Schäden bis zur Kieler Woche 2024 zu beseitigen. Sie forderten, offene Küstenabschnitte künftig besser zu schützen. Neben dem Olympiahafen wurde in Kiel die Steilküste schwer getroffen. Sie sei an zahlreichen Stellen unterspült worden, es habe Erdrutsche am Ufer gegeben und Bäume seien umgeknickt, hieß es von der Stadt.

Einzelne Häuser in Flensburg noch immer ohne Strom

Mit den Aufräumarbeiten sei am Sonnabend unmittelbar begonnen worden. Auch in Flensburg, wo das Wasser in der Nacht zum Sonnabend einen Jahrhundert-Höchstand erreicht hatte, geht es am Sonntag ans Aufräumen, sagte Bürgermeister Fabian Geyer (parteilos). Einige Haushalte im Hafengebiet haben weiterhin keinen Strom. Es gebe keine generelle Abschaltung, teilten die Stadtwerke mit. In vereinzelten Häusern sei der Strom aus Sicherheitsgründen noch abgestellt. Die Stadtwerke hoffen, bis zum Abend die Versorgung in den Straßen Oluf-Samson-Gang, Hafendamm bis Nordstraße, Wilhelmstraße, Augustastraße, Kurze Straße, Teilen der St. Jürgen-Straße, Margarethenhof bis zur Ölmühle, Speicherlinie, Norderhofenden und Rathausstraße bis Lord Nelson wieder herstellen zu können.

Die Schiffbrücke und der Hafendamm sowie die Norderhofenden und Süderhofenden sind laut Polizei für den Fahrzeugverkehr weiterhin gesperrt, nur Einsatzfahrzeuge und Linienverkehr dürfen passieren. Das Ausmaß der Schäden kann nach Angaben der Polizei erst dann abgeschätzt werden, wenn das Wasser von den Straßen abgeflossen ist. Auch in anderen Teilen des Landes waren nach Angaben der Polizei vereinzelt noch Straßen gesperrt, weil das Wasser noch nicht überall abgeflossen ist. Viele Straßen seien zudem beschädigt worden.

Damp: Deich wird geflickt

In Damp flicken Kräfte der Feuerwehr heute den gebrochenen Deich. "Sie verwenden Sandsäcke und sogenannte Big Packs", berichtet der Kreiswehrführer von Rendsburg-Eckernförde, Matthias Schütte. Mit den Big Packs soll der Deichdurchbruch geflickt werden, mit Sandsäcken werden Zwischenräume abgedichtet. "Damit wir das wenigstens provisorisch dicht bekommen", sagt Schütte. Denn: "Für Dienstag ist ja schon wieder etwas stärkerer Ostwind prognostiziert." Auch deshalb sei es so wichtig, dass das Land schnelle Hilfen zugesichert habe.

Solange die Aufräumarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, sollten die von Überflutung betroffenen Gebiete - besonders Strände und Steilküsten - gemieden werden. "Wir können nicht sagen, ob irgendwas unterspült ist und man vielleicht einsackt ", erklärt Schütte. Kommt es dazu zu einem Notfall, würden Kräfte gebunden, die eigentlich für die Aufräumarbeiten und Reparaturen gebraucht werden.

Langballigau: Einsatz auf dem Campingplatz

Auch in Langballigau (Kreis Schleswig-Flensburg) wird heute aufgeräumt. Dort wurde ein Campingplatz überspült. Finn Jennsen vom dortigen Restaurant Strandterrasse sagte NDR Schleswig-Holstein am Sonntag: "Wir sind heute mit 20 Helfern vor Ort. Wir holen das raus, was rauszuholen geht." Dabei geht es nicht nur um die Schäden am Restaurant. "Wir haben hier noch 20 bis 25 schwimmende Wohnwagen, einige sind auch versunken." Der am Campingplatz gelegene See habe sich verzehnfacht. Den entstandenen Schaden am Campingplatz, an der Strandterrasse, aber auch an umliegenden Straßen und notwendige Ausgaben für den Küstenschutz schätzt Jennsen im zweistelligen Millionenbereich.

