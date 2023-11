Sturmflut: Habeck spricht mit Betroffenen in Schleswig-Flensburg

Stand: 18.11.2023 17:36 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Sonnabend in seinem Wahlkreis Schleswig-Flensburg unterwegs gewesen. An drei Orten hat er sich persönlich ein Bild von den Schäden der Sturmflut gemacht.