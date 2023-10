Sturmtief über Schleswig-Holstein: Lage im Binnenland entspannt Stand: 20.10.2023 14:15 Uhr Der Deutsche Wetterdienst warnt bis Sonnabendmorgen vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde. Im Binnenland sind bisher nur wenige Bäume umgefallen.

von Jonas Salto

Die Rettungsleitstelle West spricht am Freitagmittag von einer entspannten Lage. Seit 7 Uhr habe es 30 sturmbedingte Einsätze in den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen und Segeberg gegeben, sagt ein Sprecher. Dabei mussten die Feuerwehren überwiegend Bäume von Straßen beseitigen und Dachziegel einsammeln.

Im Süden des Landes hat es seit Freitagmorgen 34 Einsätze gegeben. In Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein waren laut Leitstelle ebenfalls überwiegend Bäume wegzuräumen. Die Einsatzlage sei in einem normalen Rahmen, sagt ein Sprecher.

Höhepunkt des Sturms ab Nachmittag erwartet

Sturm und Regen nehmen laut NDR Schleswig-Holstein-Wetterexperte Ronny Büttner am Freitagnachmittag am meisten Fahrt auf. Der Höhepunkt soll sich dann bis in die späte Nacht hinein ziehen.

In vielen Teilen des Landes sorgen Bäume auf den Gleisen für Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr. Betroffen sind die Strecken zwischen Flensburg bzw. Kiel und Hamburg, zwischen Husum und Kiel sowie zwischen Lübeck und Neustadt.

