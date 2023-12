Sturmflutschäden: Bund will sich nicht an Wiederaufbau beteiligen Stand: 16.12.2023 10:44 Uhr Schleswig-Holstein soll nach der Ostseesturmflut keine Wiederaufbau-Hilfe vom Bund bekommen. Das geht aus einem Bericht des Bundeslandwirtschaftsministeriums hervor. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betonte, er erwarte weiterhin die zugesagte Beteiligung des Bundes.

Viele Schleswig-Holsteiner warten nach der verheerenden Sturmflut weiterhin auf finanzielle Hilfen. Nun macht ein Schreiben des Bundeslandwirtschaftsministerium klar: Es wird von der Ampelkoalition keine besonderen Hilfen für den Wiederaufbau geben. Zuerst hatte der shz berichtet. Es seien keine Schäden von nationalem Ausmaß entstanden, heißt es in dem Schreiben des Bundesministeriums, das NDR Schleswig-Holstein vorliegt. Die Schäden nach dem Jahrhunderthochwasser an der Ostsee in der Land- und Forstwirtschaft und auch in der Fischerei seien nur gering. Im Bereich Tourismus und in der kommunalen Infrastruktur werden die Schäden in Schleswig-Holstein auf 140 Millionen Euro beziffert, beim Küstenschutz auf 90 Millionen Euro. Das reiche nicht, um von einer nationalen Katastrophe zu sprechen, so das Bundeslandwirtschafsministerium.

Staatskanzlei verwundert über den Bericht

Günther betonte, der Bund habe zugesagt, sich angemessen an den Kosten zu beteiligen. "Um die Sturmflutschäden zu bewältigen, hat das Land mit den Kommunen eine Vereinbarung getroffen. Wir erwarten weiterhin, dass sich der Bund bei der Schadensbewältigung angemessen beteiligt." Eine Sprecherin der Staatskanzlei sagte NDR Schleswig-Holstein, man sei verwundert über den Bericht - und gehe davon aus, dass die Haltung des Ministeriums nicht die des Kanzlers sei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2023 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Daniel Günther Haushaltspolitik