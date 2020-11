Stromschlag tötet zwei Menschen am Bahnhof in Itzehoe

Stand: 29.11.2020 06:55 Uhr

Zwei Menschen sind am Abend im Bahnhof von Itzehoe (Kreis Steinburg) auf einen Waggon geklettert und von einem Stromschlag getötet worden. Ein weiterer Mensch sei mit Verbrennungen an der Hand leicht verletzt worden, so die Bundespolizei.