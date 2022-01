Strom, Heizöl, Gas - Was tun gegen steigende Energiekosten? Stand: 27.01.2022 16:53 Uhr Was kann die Politik gegen steigende Energiekosten machen? Darüber hat der Landtag debattiert. Und auch über die Ursachen der Preisentwicklung wurde gestritten.

Die hohen Energiepreise sorgen auch in Schleswig-Holstein für Diskussionen. Die Parteien im Landtag setzen sich dafür ein, dass die stark gestiegenen Energiepreise sozial abgefedert werden. Der Sozialverband hatte im Vorfeld der Debatte gefordert, dass beispielsweise Hartz-IV-Empfänger 100 Euro extra pro Monat bekommen.

SPD: Keine Stromsperren in nächster Zeit

Für SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli ist klar: Energieversorger sollten ihren Kunden in den kommenden Monaten nicht Strom oder Gas abstellen. "Wir dürfen in einem so reichen Land nicht zulassen, dass Menschen in kalten, dunklen Wohnungen sitzen. Das ist eine Frage der Würde", so die SPD-Politikerin. Der SSW forderte, solche Sperrungen bei Haushalten mit minderjährigen Kindern grundsätzlich zu verbieten.

Kritik an Strom-Spekulanten

Viele Politiker sehen auch Spekulationen am Strommarkt als Grund für die steigenden Preise - und fordern verbindliche Standards für die Energieversorger. Andreas Hein von der CDU sagte: "Wer in der Vergangenheit mit Energie zum Discountpreis geworben hat und seine Energie offenbar nur am Spotmarkt eingekauft hat, darf sich heute nicht vor seiner Verantwortung drücken, indem er seine Kunden nicht mehr beliefert."

AfD: Energiedwende schuld an hohen Energiekosten

Die FDP warnte in der Debatte, dass hohe Energiepreise auch der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft schaden könnte. Der AfD-Abgeordnete Jörg Nobis bezeichnete die steigenden Energiepreise als eine Folge der aus dem Ruder gelaufenen Energiewende. Die anderen Fraktionen forderten dagegen einen umso konsequenteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn, so der grüne Umweltminister Jan Philipp Albrecht: Gerade die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sei der Preistreiber.

Fällt die EEG-Umlage früher weg?

Richtung Bund wurde die Forderung aus Schleswig-Holstein aufgestellt, dass die EEG-Umlage schneller wegfällt als geplant. Tatsächlich wird dies laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gerade geprüft. Bisher war das Ende der Umlage für den 1. Januar 2023 vorgesehen. Die Umlage zur Förderung des Ökostroms nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) soll dann aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.

Kosten für Strom und Gas drastisch gestiegen

Wer im Januar einen neuen Stromtarif wählt, zahlt nach Branchenangaben im Schnitt 12,5 Prozent mehr als im Jahresmittel 2021. Wer aktuell einen neuen Gastarif beispielsweise für ein Einfamilienhaus abschließt, zahlt bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Schnitt 12,21 Cent je Kilowattstunde und damit rund 73 Prozent mehr als im Jahresmittel 2021.

