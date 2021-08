Strohhalle in Klein Wesenberg abgebrannt Stand: 10.08.2021 08:24 Uhr Das Feuer in der Heu- und Strohhalle in Klein Wesenberg (Kreis Stormarn) unweit von Lübeck war bereits gestern Nachmittag ausgebrochen. Erst heute Morgen um sieben Uhr hieß es: Feuer aus.

Anwohner wurden zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, denn der Rauch war gewaltig. Warum das Feuer in der Lagerhalle auf dem Bauernhof ausgebrochen war, kann die Polizei noch nicht sagen. Bis zu 70 Einsatzkräfte von insgesamt fünf Wehren waren vor Ort, so ein Sprecher der Rettungsleitstelle.

AUDIO: Feuer in Klein Wesenberg: Strohhalle abgebrannt (1 Min) Feuer in Klein Wesenberg: Strohhalle abgebrannt (1 Min)

Viele Glutnester, schwieriges Löschen

Insgesamt fingen 25.000 kleine, viereckige Heu- und Strohballen Feuer. Die Einsatzkräfte versuchten, mit Hilfe eines Baggers das verbrannte Heu und Stroh auseinanderzuziehen, um an die Glutnester heranzukommen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich länger hin als zunächst gedacht. Erst am Morgen wurde der Einsatz in Klein Wesenberg beendet.

