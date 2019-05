Stand: 03.05.2019 14:59 Uhr

Straßenbau im Norden: 166 Millionen Euro für 102 Projekte

An vielen Stellen im Norden und Nordosten des Landes will das Verkehrsministerium die Wege für Autos, Lkws und Radfahrer verbessern. Dafür stehen allein für dieses Jahr 166 Millionen Euro bereit. Minister Bernd Buchholz (FDP) stellte am Freitag in Eckernförde zusammen mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr das Straßenbau-Programm für die Kreise Rendsburg-Eckernförde, Plön, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg vor. "Wir werden insgesamt 69 Straßen und 32 Radwege sowie 12 Brücken wieder in Schuss bringen und unsere jahrzehntelang auf Verschleiß gefahrene Infrastruktur weiter konsequent sanieren", sagte Buchholz.

Viele Einzelprojekte stehen an

In dem Programm sind unter anderem insgesamt 26 Landesstraßen-Sanierungen enthalten - darunter auch mehrere Brücken-Reparaturen. So wird die Brücke Bongsieler Kanal grundsaniert und verstärkt. Die Bundesstraße 76 bei Kiel erhält eine neue Fahrbahn. Auch der zehn Kilometer lange Radweg zwischen Husum (B5) und Viöl (L28) bekommt eine neue Asphaltdecke.

Weitere Projekte sind die laufende Sanierung der B200 zwischen Flensburg-Rude und der Auffahrt zur A7, die Ortsdurchfahrt in Freienwill bei Flensburg sowie diverse Landstraßen. Wichtige Maßnahme im Raum Rendsburg ist die Erneuerung der Eiderbrücke auf der B77. Die Vorbereitungen laufen schon. Während der Bauarbeiten soll der vierspurige Verkehr weiter fließen, betonte Torsten Conrad vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.

Hier finden Sie einen Überblick über die einzelnen Projekte für den Raum Rendsburg/Eckernförde/Plön sowie den RaumNordfriesland/Flensburg/Schleswig.

