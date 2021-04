Straßen in SH: 80 Millionen Euro für Projekte in Mitte und Südosten Stand: 29.04.2021 14:42 Uhr Das Verkehrsministerium will marode Straßen in Schleswig-Holstein wieder fit machen. Für die Mitte sowie den Osten und Südosten des Landes stehen in diesem Jahr über 80 Millionen Euro zur Verfügung.

Minister Bernd Buchholz (FDP) hat am Donnerstag zusammen mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) das Straßenbau-Programm 2021 für die Kreise Segeberg, Rendsburg-Eckernförde, Plön, die Städte Kiel und Neumünster sowie die Kreise Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Ostholstein vorgestellt. In der Mitte Schleswig-Holsteins werden in den kommenden Monaten 67 Kilometer Straßen, 13 Kilometer Radwege und zwölf Brücken saniert. Zu den größten Vorhaben gehören die Grundsanierung der B430 zwischen Grebin und Lütjenburg im Kreis Plön sowie die Fahrbahnerneuerung der L48 zwischen der L255 und Felde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Insgesamt fließen hier 44,5 Millionen Euro in Straßenbauarbeiten.

Eine Milliarde Euro Sanierungsstau

In den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Ostholstein wird der LBV.SH knapp 80 Kilometer Straßen, 44 Kilometer Radwege und zwölf Bauwerke sanieren. 28 Straßen sind betroffen. Die Investitionssumme beträgt 38 Millionen Euro. Unter den größten Vorhaben sind die Ortsumgehung in Schwarzenbek und die Sanierung der L57 zwischen Eutin und Lensahn in Ostholstein.

Die Straßen in Schleswig-Holstein seien über Jahrzehnte auf Verschleiß gefahren worden, erklärte Verkehrsminister Buchholz. Das habe zu einem Sanierungsstau von rund einer Milliarde Euro geführt. "Hiervon haben wir in den letzten vier Jahren mit einer gewaltigen finanziellen und organisatorischen Kraftanstrengung ein gutes Drittel abgearbeitet", so der FDP-Politiker. Einiges steht also noch bevor. "Ich hoffe, dass wir trotz Pandemie und Fachkräftemangel von der geplanten Investition bis zum Jahresende auch jeden Cent auf die Straße bekommen", sagte LBV-Direktor Torsten Conradt.

Hier finden Sie einen Überblick über die einzelnen geplanten Projekte des Landes für die Kreise und kreisfreien Städte.

