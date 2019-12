Stand: 25.12.2019 10:57 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Stockelsdorf: Zwei Feuer in Seniorenheim in einer Nacht

In der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtstag hat es in Stockelsdorf in einem Seniorenheim in der Segeberger Straße zwei Mal gebrannt. Drei Bewohner wurden nach Angaben der Rettungsleitstelle ins Krankenhaus gebracht. Rund 100 ehrenamtliche Retter rückten zu beiden Einsätze aus, das erste Mal an Heiligabend um 23.30 Uhr. Im Zimmer eines Bewohners waren ein Tisch, eine Decke und ein Spielzeugauto aus Holz in Brand geraten. Das Feuer war schnell gelöscht.

Bereits am Montag hatte es gebrannt

Kurz vor 4 Uhr gab es dann wieder ein Feuer in dem Senionrenheim, wieder hatten Möbel in einem Zimmer gebrannt. Eine Station mit 16 Bewohnern wurde evakuiert und das Feuer gelöscht - die Kripo muss die Brandursache noch ermitteln. Schon in der Nacht zum Montag hatte ein Brand in dem Seniorenheim einen Gebäudeschaden verursacht. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

