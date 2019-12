Stand: 16.12.2019 17:15 Uhr

Stieftochter missbraucht: Mehr als sechs Jahre Haft

Das Kieler Landgericht hat einen Mann aus Chemnitz zu sechs Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 39-Jährige seine heute 16 Jahre alte Stieftochter mehrere Jahre lang schwer sexuell missbraucht hat. Das teilte ein Gerichtssprecher am Montag mit.

Stiefvater wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 16.12.2019 16:00 Uhr Das Kieler Landgericht hat einen 39-jährigen Mann wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter zu insgesamt sechs Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sechs Jahre lang missbraucht

Der Mann soll sich von 2013 bis 2019 zunächst in Sachsen-Anhalt und dann in Kiel an dem Mädchen vergangen haben. Die Jugendkammer stützte das Urteil auf die Aussagen des Opfers und ein Gutachten. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft hatte neuneinhalb Jahre Haft gefordert, der Vertreter der Nebenklage fünf Jahre. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Das Verfahren war weitgehend nicht öffentlich.

In einigen Fällen freigesprochen

In einigen Fällen wurde der Stiefvater den Angaben des Gerichtssprechers zufolge freigesprochen. Die Erinnerungen des Mädchens reichten in diesen Fällen nicht für eine Verurteilung aus. Der Mann saß seit Februar in Untersuchungshaft.

Weitere Informationen Welche Beratungsstellen bieten Opferhilfe? Für Missbrauchs-Opfer ist es nicht einfach, geeignete Therapeuten zu finden. Fachberatungen und Betroffenen-Vertretungen können dabei helfen. Ein Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2019 | 16:00 Uhr