Stichwahl entscheidet über Bürgermeisteramt in Eutin Stand: 13.11.2022 06:00 Uhr In Eutin stimmen die Bürgerinnen und Bürger heute erneut über ein neues Verwaltungsoberhaupt ab. Im ersten Wahlgang bekamen Sven Radestock (Grüne) und Sascha Clasen (CDU) die meisten Stimmen - aber keiner erreichte eine absolute Mehrheit. Deshalb gibt es nun eine Stichwahl.

Sechs Kandidaten und eine Kandidatin traten im ersten Wahlgang für das Bürgermeisteramt in Eutin (Kreis Ostholstein) an. Nun sind noch zwei übrig: Sven Radestock von den Grünen und Sascha Clasen von der CDU gehen in die Stichwahl. 14.500 Eutinerinnen und Eutiner sind deshalb heute erneut aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Radestock im ersten Wahlgang knapp vor Clasen

Am ersten Wahlgang Ende Oktober beteiligten sich 6.357 Menschen. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 43,8 Prozent. Sven Radestock erhielt 28,7 Prozent der Stimmen, Sascha Clasen kam auf 24,4 Prozent.

Wahlberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner Eutins, die mindestens 16 Jahre alt sind. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Bürgervorsteher Dieter Holst forderte auf der Internetseite der Stadt alle Eutinerinnen und Eutiner auf, zur Wahl zu gehen: "Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und gehen Sie bitte zur Stichwahl am 13. November. Jede Stimme zählt."

Transparenzhinweis: Sven Radestock ist als Redakteur für den NDR tätig.

