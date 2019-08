Stand: 12.08.2019 15:30 Uhr

Stau am Schiffshebewerk Scharnebeck ist aufgelöst

Seit Montagmorgen herrscht am Schiffshebewerk Scharnebeck im Landkreis Lüneburg wieder Normalbetrieb. Das sagte Martin Köther, Leiter des Wasserstraßen - und Schifffahrtsamtes (WSA) Uelzen, NDR 1 Niedersachsen. Das Hebewerk hatte das Schleusen von Schiffen infolge eines Defekts am Elb-Stauwehr Geesthacht (Schleswig-Holstein) Anfang August einstellen müssen. Denn der Wasserstand der Elbe war für den Betrieb des Schiffshebewerks zu weit abgesunken. Als das Hebewerk seinen Betrieb am vergangenen Donnerstag wieder aufnahm, stauten sich zeitweise mehr als 80 Schiffe auf dem Elbe-Seitenkanal. Vier Tage dauerte es, den Rückstau wieder aufzulösen.

50 bis 60 Schiffe können pro Tag geschleust werden

Durch das Schiffshebewerk am Elbe-Seitenkanal werden jährlich nach WSA-Angaben mehr als 21.000 Schiffe geleitet. Pro Tag können demnach bis zu 50 Schiffe geschleust werden. Laut WSA-Leiter Köther gebe es auch im Regelbetrieb Phasen, in denen 15 bis 20 Schiffe warten müssen. Der Verkehrsandrang sei unterschiedlich.

Binnenschiffer werfen WSA Versäumnisse vor

Das unterspülte Wehr bei Geesthacht war in der vergangenen Woche repariert worden. Binnenschiffer werfen den Behörden vor, bereits seit Mai von dem Problem am Stauwehr gewusst zu haben. Das streitet das Wasser- und Schifffahrtsamt jedoch ab. Der Leiter des WSA Uelzen rechnet damit, dass die weiterhin notwendigen Reparaturarbeiten am Stauwehr in Geesthacht erst im kommenden Jahr beginnen können. Zuvor müssten die Arbeiten geplant werden.

