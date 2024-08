Stand: 26.08.2024 16:04 Uhr Starker Rückreiseverkehr erwartet: ADAC warnt vor Staus

Mit dem Ende der Sommerferien in vielen Bundesländern rechnet der ADAC am kommenden Wochenende mit starkem Rückreiseverkehr. Aufgrund verstärkter Bauarbeiten werden zudem Zwangsstops erwartet. Auch in Schleswig-Holstein enden die Sommerferien. Besonders betroffen sind die Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee. Auch auf der A1 zwischen Lübeck und Hamburg könnte es wieder eng werden. Reisende sollten sich auf längere Staus einstellen.

